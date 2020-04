SÜDANTLÕHESTAV ⟩ Koroona pärast palati ukse taha jäänud ameeriklane pidi kohutavat uudist kuulma telefonitsi

Sarah abikaasa ei tohtinud koroonaviiruse Covid-19 pärast kehtestatud piirangute tõttu naisega koos palatisse siseneda. «Jaredit ei lubatud COVID-19 tõttu isegi ooteruumi. Saabudes küsisin, kas ta võiks minuga kaasa tulla, kuna arvasime, et meie rasedus on katkenud. Kui nad ütlesid ei, hakkasin nutma.»

Sarah oli 19. märtsil komplikatsioonide tõttu haiglas juba korra käinud, siis kuulis naine südamelööke. Sel saatuslikul päeval, mil Jared pidi ukse taga ootama, sai Sarah teada, et lapse südametegevus on peatunud.

«Me ei saanud koos leinata, me ei saanud isegi kallistada ja öelda üksteisele, et kõik saab korda või et me saame sellest üle. Selle asemel lohutas mind arst. [...] Mõistan ettevaatusabinõusid, kuid see ei tee seda lihtsamaks.»