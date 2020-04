Inimeste abipalved mõjusid Marilyn Kerrole laastavalt: tundsin, et justkui võlgneksin kõikidele midagi

«Juba enne Venemaa saadet käisid inimesed nii kodumaalt kui ka mujalt minu juures. Olin noor, sain kogemusi ning palju-palju õppetunde. Nutsin, naersin, kukkusin, et siis taas tõusta. Ja eks see inimelu selline olegi oma tõusude ning mõõnadega,» kirjutab Kerro oma ametlikul Facebooki lehel.



«Kui vaatan tagasi, siis näen, kui palju on inimkond muutunud juba 7-8 aastaga. Probleemid, mis olid siis ja millega tullakse praegu, on ka pidevas muutumises,» nendib ta. Marilyni sõnul küsitakse aina rohkem tervise kohta ning vähem tuntakse huvi iseenda missiooni ja arendamise kohta. Kõige enam pakuvad rahvale pinget raha- ja suhteprobleemid.



Pärast aastaid igapäevaselt 3-4 inimesega töötamist hakkas Marilyn Kerro ära tundma teatud käitumismustrit. «Uskuge või mitte, aga kui päeva jooksul sattusid kolm Annat mulle vastuvõtule, siis teadsin juba hetkega, et probleem on kõigil samasugune. Nimed, suhted ning mured on kõikidel samasugused. Pole vahet, kas oled rikas või vaene, linnast või maalt. Süsteem kehtib kõigile ning järgivad seda kõik väga pingsalt,» seletab ta.



«Aja jooksul tundsin, et see kōik hakkab mind rõhuma, kuna mulle tundus, et inimesed ei otsi muudatusi oma ellu ega lahendust. Neile oli palju meeldivam saada kinnitust sellele, mis meelel. Nõndaviisi jätkates sain aru, et justkui kordan mantrat inimeselt inimesele,» nendib Kerro.



«Ära otsi õnne ega lahendusi teise inimese läbi – kõik vajalik on olemas sinu sees. Mina olen kui navigaator, kes näitab suuna, aga tee pead läbi käima ikka ise. Kas kedagi see huvitas? Võib-olla oleks oodanud rohkem vastutust ning soovi aidata iseend,» mõtiskleb selgeltnägija. «Väga lihtne on veeretada oma vastutus teise õlale ning ise sealjuures kehitada õlgu.»



Marilyn usub, et väsis. Tema keha ja vaim hakkasid vaikselt omastama seda, mida päevast päeva kuulis ja ta nägi läbi inimeste, kes tema juurde tee leidsid: «Need olid kartused, hirmud ja pidev muretsemine. Tundsin, et vajan aega iseendale. Ma ei saa aidata teisi, kui olen ise kui tühjaks pigistatud sidrun. Läksin tagasi sinna, kus on minu juured. Kohta, kus kasvasin nii vaimselt kui ka füüsiliselt kõige rohkem.»



Koos elukaaslase Mark Alexander Hanseniga on tal tänaseks päevaks kaks last – jaanuari lõpus ilmavalgust näinud tütar Celine Marie ja tänavu suvel 2-aastaseks saav poeg Caius-William. Marilyn tundis lapsi oodates, kuidas tema jõud taastub ning inimeste süsteemne elu hakkas vaikselt ununema. «Kuid siiski tundsin, et justkui vōlgneksin kõikidele midagi, kuna näen ja tunnetan rohkem,» tunnistab Kerro.



«Kui olen toidupoes ja tullakse küsima tuleviku kohta, võrdub see minu jaoks samaga, kui küsida günekoloogi käest läbivaatust vorstileti ääres,» selgitab ta. «Ma ei käi ringi ega skaneeri inimesi igapäevaselt. Pean selleks end viima vastavale vaimsele tasandile. Enne, kui kedagi vastu üldse võtan, küsin endalt, milleks on mulle see vajalik? Kas õpin sellest midagi? Asi ei ole kunagi ühepoolne.»



«Paljud on kirjutanud, et kui selline anne antud, peaks olema kõik tasuta ning alati aitama. Sel juhul, kui näen Selveri piimaletis Tanel Padarit, peaksin küsima ka lauluviisikese. See on ju anne, talent – miks ei võiks siis jagada seda minuga? Usun, et saate aru, mida öelda üritan,» lausub Kerro.



«Elu on väga lihtne – me ise suudame elada selle keeruliseks. Tähtis on teha tööd iseendaga ning mitte joosta ega maksta meeletuid summasid inimestele, kes näevad ja kuulevad rohkem,» paneb ta oma jälgijatele südamele. «Abi saate siis, kui olete valmis end muutma ning teete vajalikud muudatused. Loodan, et minu usk inimkonda taastub ja siis olen jälle valmis teid vastu võtma.»