Harry luges Meghanile sõnad peale: uute tööpakkumistega ei tohi kuningannat mõnitada!

Harry hoiatas enda ja Meghani meeskonda, et vastu ei tohi võtta ühtegi tööd, mis oleks «kuningannat kahjustav» või «pilkaks kuninglikku perekonda», kirjutab Daily Star . Väidetavalt öeldi paari tele-, filmi- ja heategevuslike pakkumistega tegelevale agent Nick Collinsile, et paar ei tee midagi, mis kahjustaks kuningliku perekonna imidžit. 35-aastane prints olevat pannud oma jala maha ja öelnud, et nad ei võta ette projekte, mis panevad rõhku nende kuninglikele sidemetele – ükskõik kui tulusad need ka poleks.

«Collins on saanud hulgaliselt pakkumisi,» sõnas üks allikas Los Angelesest. «Nad on väärt kümneid miljoneid dollareid ja mõned pakkumised lähevad täielikult kokku nende heategevuslike ideedega, kuid mõned on puhtalt turundus ja reklaamikampaaniad.»



Kõige lihtsam trikk oleks kasutada paari kuninglikku lugu, ent Harry on andnud korralduse, et vastu ei tohi võtta ühtegi negatiivse varjundiga pakkumist. «Põhimõtteliselt kõik, mis on kuninganna, prints Charlesi, tema venna või trooni suhtes negatiivne, on keelatud,» seletas allikas. «See näitab, et kuigi ta on kuninglikust elust eemaldunud, ei taha ta oma vanaema ega isa häirida.»