VIDEO ⟩ Venezuela mereväe laev uppus kokkupõrkel kruiisilaevaga

USA meedia andmetel sõitis Venezuela laev Tortuga saare lähedal mitu korda vastu kruiisilaeva vööri.

Kruiisilaev oli Venezuela ranniku juures ankrus, kuna ta ühte mootorit remonditi. Teine mootor käis tühikäigul.

Venezuela kaitseminister Vladimir Padrino teatas, kokkupõrkes oli süüdi kruiisilaev. Tema andmetel hakati kruiisilaeva vastavalt rahvusvahelistele lepingutele pukseerima Venezuela sadamasse.

Venezuela kaitseminister Vladimir Padrino veebruaris 2020 FOTO: YURI CORTEZ/AFP/Scanpix

Laevafirma Columbia Cruises Services eitas, et neile kuuluv laev oleks õnnetuses süüdi. Nende arvates üritas Venezuela patrull-laev muuta jõuga kruiisilaeva kurssi, sõites meelega vastu kruiisilaeva.

«Resolute liikus rahvusvahelistes vetes, kui Venezuela mereväe laev andis kruiisilaeva meeskonnale raadiotelefoni abil käsu suunduda Puerto Moreno sadamasse. Meie laeva kapten tahtis kinnitada, et sai teate kätte ja öelda, et see sadam ei asu nende teel. Kui kapten helistas meie firmasse, ründasid Venezuela mereväelased kruiisilaeva, avades ka tule ja siis sõitsid oma laevaga Resolute’i parema parda vööriosa vastu,» teatas laevafirma esindaja.

Venezuela kaitseminister Padrino näeb juhtunut teisiti ja tema arvates on õnnetuses süüdi kruiisilaeva kapten, kes ei osanud navigeerida.

A pesar de la denuncia formulada por el MPPD, acerca del acto alevoso y criminal perpetrado contra un buque de guardacostas venezolano, y de la actuación de nuestra cancillería, no hemos recibido respuesta alguna de las autoridades de la Isla de Curazao. pic.twitter.com/ndaihQwpUN — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) April 1, 2020

Padrino pani sotsiaalmeediasse pildid kruiisilaevast, mille vööriosal on näha kahjustusi.

«Kui meie laev oli saatmas kruiisilaeva sadamasse, otsustas selle kapten järsku meie laevale otsa sõita ja selle uputada,» teatas Padrino.

Venezuela võimude andmetel transportis kruiisilaev palgasõdureid, kes oleks võinud rünnata Venezuela sõjaväebaase.

Venezuela valitsuse sõnul põgenes kruiisilaev sündmuskohalt, jättes 44 Venezuela mereväelast merehätta.

«Resolute’i meeskond käitus argpükslikult, kuna ei aidanud parull-laeva meeskonda, mille laev uppus,» teatasid Venezuela võimud.

Laevafirma teatel oli nende kruiisilaev pärast kokkupõrget sündmuskohal veel tunni, et aidata hätta sattunuid ning võttis ühendust Curaçao merepäästekeskusega. Kruiisilaeva meeskond üritas patrull-laeva meeskonnaga kontakti saada, kuid see ebaõnnestus.

Resolute on 8300-tonnine ja 123-meetrine kruiisilaev, millel on jääklass, kuna sõidab eelkõige polaaraladel. Tavaliselt on sellele kruiisilaeval 200 reisijat ja üle 100 meeskonnaliikme.

Laevafirma teatel oli kokkupõrke ajal laeval vaid 32-liikmeline meeskond.

Laev ehitati 1990. aastal Soomes Raumas Repola dokis.

Uppunud Naiguata oli 1500-tonnine ja 80-meetrine Guaicamacuto-klassi patrull-laev, mis ehitati kümme aastat tagasi Hispaanias Cadizis.

El @ARB_SHN junto a todo su personal expresa nuestro apoyo incondicional a los tripulantes del BVL AB NAIGUATA GC-23 ante el acto de piratería y agresión criminal del que fue objeto por parte del Buque RCGS RESOLUTE pic.twitter.com/EFs3nH4KwJ — SHN Armada Venezuela (@ARB_SHN) April 1, 2020

USA meedia arvates võis kruiisilaeva kapten suhtuda Venezuela mereväelaste sadamasse saatmise teatesse kahtlustavalt, kuna Venezuela poliitiline olukord on keeruline. Majandussanktsioonid on hävitanud nii tööstuse kui põllumajanduse ning miljonid venezuelalased on põgenenud teistesse riikidesse.