PAPARATSOPILDID ⟩ Alkoholi küüsis vaevelnud näitleja Ben Affleck jagas hellust endast 17 aastat noorema pruudiga

Esimesed kõlakad, et de Armas ja Affleck on paar, hakkasid levima pärast seda, kui nad koos Havannas puhkusel käisid.

Us Weekly vahendab, et Afflecki endine abikaasa Jennifer Garner (47) toetab mehe uut suhet. «Jen on Benist romantilises mõttes täielikult edasi liikunud. Ta peab teda heaks sõbraks, heaks isaks nende lastele ja austab teda,» avaldas allikas väljaandele.

«Ta on oma eluga väga rahul ja on mehe uue suhte üle väga õnnelik ning toetab seda.»

Samuti kirjutab Us Weekly, et 31-aastane de Armas on hetkel nagu seitsmendas taevas. «Ana on Beniga väga õnnelik,» sõnas allikas. «Talle meeldib väga temaga koos aega veeta, neil on omavahel suurepärane keemia ja koos väga lõbus.»

2020. aasta veebruaris rääkis Affleck avameelselt telesaates «Good Morning America», kuidas ta joomise maha jättis ning tunnustas ka näitlejaid Bradley Cooperit ja Robert Downey Jr.-it toetuse eest.

Nimelt avaldas Affleck väljaandele The New York Times, et hakkas rohkem jooma siis, kui tema abielu Garneriga lagunema hakkas. «See oli 2015, 2016 ja see tekitas loomulikult veel rohkem abieluprobleeme,» tunnistas ta.

Kui «Good Morning America» saates temalt küsiti, kus ta end viie aasta pärast näeb, vastas näitleja: «Viie aasta pärast on Ben Affleck kaine ja õnnelik, näeb oma lapsi kolm ja pool päeva nädalas ning on teinud kolm või neli filmi, mis talle huvi on pakkunud.»

Samuti lisas näitleja, et loodab, et tal on siis ka «tervisilik» ja «stabiiline» suhe, kus on palju armastust.