KOROONAMÕRV ⟩ Itaallane tappis oma meedikust pruudi, kuna arvas, et sai talt viiruse

Itaalia meedia teatel leiti 27-aastane Lorena Quaranta surnuna pärast seda, kui tema peika Antonio De Pace oli politseisse helistanud ja öelnud, et tappis naise, vahendas The Sun .

De Pace viidi hiljem kohaliku prokuröri Maurizio de Lucia juurde, kus ta rääkis uurijatele, et tappis naise, kuna oli temalt saanud koroonaviiruse. Teisipäeval tehti neile mõlemale ka koroonatest ning eile selgus, et tegelikult mehel viirust polnud, vahendas tempostretto.it .

Mõni päev enne surma oli Quaranta jaganud sotsiaalmeedias uudist selle kohta, et Itaalias on koroonaviiruse tõttu surnud 41 arsti, kuna neil pole vajalikku kaitsevarustust. «Lubamatu,» kirjutas naine postituse juurde, «praegu peame eriliselt välja näitama vastutustunnet ja armastust elu vastu. Peate näitama austust iseenda, oma pere ja riigi suhtes. Peate mäletama neid, kes pühendavad oma elu haigete aitamisele.»

Quaranta vanematele on öeldud, et matused tuleb korraldada kiiresti, kuna koroonasurmade arv on kõrge. Linnapea Anna Alba sõnul on olukord väga traagiline. «Ta õnnetud vanemad on niigi pidanud kannatama ning nüüd ei saa nad temaga lõplikult hüvasti jätta,» ütles linnapea.