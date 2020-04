FOTO: UK Ministry of Defence/via REUTERS/Scanpix

Londonis asuv ExCel konverentsikeskust on viimase viie päeva jooksul muudetud haiglaks, kus hakatakse hoidma koroonaviirusesse Covid-19 patsiente. Praegu on ajutises haiglas on esialgu 500 voodikohta, kuid ruumi oleks kokku 4000 patsiendile, vahendab BBC.