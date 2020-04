FOTOD ⟩ USA-Mehhiko piiri äärest avastati järjekordne tunnel, kus oli peidus 30 miljoni dollari väärtuses narkootikume

Föderaalagendid konfiskeerisid 29,6 miljoni dollari väärtuses illegaalseid uimasteid tunnelist, mida smugeldajad kasutasid Mehhiko st San Diegosse sisenemiseks, vahendas The New York Times

Uurijate sõnul on tegemist ühe viimase aja suurima avastatud narkootikumide kogusega, mis on ühest tunnelist leitud.

Samast piirkonnast leiti veidi rohkem kui kaks kuud tagasi 1,3 kilomeetrine tunnel, mis on föderaalagentide sõnul USA kõigi aegade pikim kahte riiki ühendav tunnel.

«Kuritegelikud organisatsioonid saavad neid tunneleid kasutada, et tuua USA-sse kõike, mida nad soovivad. See on globaalse pandeemia ajal eriti murettekitav,» lisas Heitke.