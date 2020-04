KOROONAST VABA ⟩ Prints Charles räägib esimest korda karantiini piinavast kogemusest

Elu24 kirjutas 25. märtsil, et prints Charles on nakatunud koroonaviirusesse. Nüüdseks on briti troonipärija terve ning pöördus isiklikult rahva poole, et rääkida lühidalt koroonaviirusest ja sellest, mida on hetkel oluline silmas pidada.

Oma pöördumises rõhutas Charles, kui oluline on sel ebakindlal ajal pöörata tähelepanu vanematele inimestele. Videoklipis, mille prints oma kodus töötaja abiga salvestas, viitas Charles ka «kergetele sümptomitele», mis tal Covid-19 all kannatades olid.

«Olles hiljuti läbinud selle koroonaviiruse nakatumisprotsessi — õnneks suhteliselt kergete sümptomitega —, leian end nüüd haiguse teispoolsusest, kuid siiski mitte vähem sotsiaalses ja üldises eraldatuse olukorrast.

Troonipärija on pärast koroonaviiruse diagnoosi veetnud nädala karantiinis. Tema naine Camilla, keda testiti samal ajal Charlesiga, kuid kellel viirust ei olnud, viibib vastavalt valitsuse juhistele samuti karantiinis. Oma pöördumises nimetas Charles karantiini «piinavaks kogemuseks».

«Nagu me kõik õpime, on see kummaline, pettumust valmistav ja sageli piinav kogemus, kui pere ja sõprade juuresolek pole enam võimalik ning tavapärased elustruktuurid on järsku eemaldatud. Sellisel enneolematul ja äreval ajal kogu meie elus mõtleme abikaasaga eriti neile, kes on kaotanud oma lähedased sellistes väga rasketes ja ebaharilikes olukordades, ning neile, kes peavad taluma haigusi, eraldatust ja üksindust.»

Charles tõdes, et talle ning tema abikaasale Camillale lähevad südamesse kõik need vanemad inimesed kogu riigis, kellel on praegu suuri raskusi.

Rahvana seisame silmitsi sügavalt väljakutsuva olukorraga.

Sõnumis kiitis prints Charles inimesi, kes teevad kõik endast oleneva, et naabreid ja kogukonna liikmeid sel jubedal ajal toetada. Ta kiitis ka vabatahtlikke, riikliku terviseameti töötajaid ja teisi, kes hetkel viirusega võitlevad. Oma videos mainis ta ka kaupluse töötajaid, kes näevad vaeva poelettide täitmisega, nimetades nende tööd «hädaabiteenistusteks».

«Ja ajal, mil arstid, õed ja kõik olulised abipersonalid, kes moodustavad meie tähelepanuväärse selgroo, on üha enam nii tohutu koorma ja riski all, sest nad võitlevad kangelaslikult intensiivravi keskustes inimelude päästmise ja sama palju hoidmise eest.»

«Rahvana seisame silmitsi sügavalt väljakutsuva olukorraga, millest me oleme liiga teadlikud ja mis ohustab miljonite kaaskodanike toimetulekut, ettevõtteid ja heaolu. Keegi meist ei saa öelda, millal see lõpeb, kuid see lõppeb.»

«Kuni see juhtub, proovime kõik elada lootusega ning uskudes endasse ja üksteisesse, ootame paremaid aegu.»