ÜLLATUS-ÜLLATUS ⟩ Need maailmastaarid sotsiaalmeediat ei kasuta!

1. Emma Stone

Emma Stone. FOTO: REUTERS/Scanpix

USA näitlejataril Emma Stone'il (31) pole kunagi ühtegi sotsiaalmeedia kontot olnud, vahendab Harpers Bazaar. 2018. aastal tunnistas staar väljaandele ELLE USA, et sotsiaalmeedia «ei mõjuks talle positiivselt».

Stone on mänginud sellistes filmides nagu «La La Land: California unistused», «Imeline Ämblikmees 2», «Aloha», «Häbimärk», «Koduabiline» jne.

2. Kristen Stewart

Kristen Stewart. FOTO: AP/Scanpix

USA filminäitleja Kristen Stewart (29) on samuti üks neist staaridest, kel pole kunagi avalikku sotsiaalmeedia kontot olnud. Samuti leiab staar, et sotsiaalmeedias oma tegemiste jagamine on täielik ajaraisk.

Nimelt sõnas ta 2016. aastal antud intervjuus CBS Newsile: «Ma tean, et ma kõlan naeruväärselt ja see on ilmselge - kõik ütlevad seda, et ma kõlan nagu vanur, aga me võiksime teha palju lahedamaid asju. See kõik on väga aeganõudev.»

Stewart on kaasa teinud sellistes filmides, nagu näiteks «Videvik», «Videviku saaga: Noorkuu», «Lumivalgeke ja kütt», «Ameerika ultra» jne.

3. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence. FOTO: AFP/Scanpix

USA filmi- ja telenäitleja Jennifer Lawrence (29) ei oma samuti avalikku sotsiaalmeedia kontot. 2018. aastal avalikustas ta siiski, et ta tegutseb sotsiaalmeedias salaja: «Ma ainult vaatan, ma ei ütle midagi.»

Lawrence on mänginud sellistes filmides nagu «X-Mehed: Tume Fööniks», «Punane varblane», «Reisijad», «Näljamängud», «Näljamängud: Lahvatab leek» jne.

4. Cate Blanchett

Cate Blanchett. FOTO: Reuters/Scanpix

Austraalia näitlejanna Cate Blanchett (50) on alati olnud teatud platvormide osas väga kriitiline. Nimelt usub staar, et justnimelt Instagrami võib lugeda nartsissismi sünnikohaks.

2015. aastal avaldas ta samuti, et sotsiaalmeedias tekib inimeste vahel rivaalitsemine ning armukadedus.

Blanchett on mänginud sellistes filmides, nagu näiteks «Thor: Ragnarök», «Tuhkatriinu», «Kurb Jasmine», «Hanna», «Robin Hood» jne.

5. Amal Clooney

Amal Clooney. FOTO: AFP/Scanpix

Liibanoni päritolu Briti inimõiguste advokaat Amal Clooney (42) sotsiaalmeedias samuti ei toimeta.

Kuigi tema abikaasa George Clooney (58) on avaldanud, et hoiab sotsiaalmeedias eemale, kuna kardab midagi rumalat öelda, siis Amal pole kunagi avaldanud ühtegi põhjust, miks ta sotsiaalmeediat ei kasuta.

6. Cameron Diaz

Cameron Diaz. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

USA näitlejatar Cameron Diaz (47) avaldas 2015. aastal ajakirjale Cosmopolitan: «Ma arvan, et sotsiaalmeedia on pöörane eksperiment ühiskonna kulul. See on ohtlik, kuidas inimesed seda kasutavad ja võõrastelt tunnustust ootavad. Mis selle kõige mõte on?»

Diaz on kaasa teinud sellistes filmides nagu «Kättemaks kõrgetel kontsadel», «Seksivideo», «Annie», «Advokaat», «Mida oodata last oodates» jne.

7. Kate Moss

Kate Moss.HAEDRICH/SIPA/1909250947 FOTO: SIPA/Scanpix

Endisel Suurbritannia supermodellil Kate Mossil (46) pole samuti isiklikku sotsiaalmeedia kontot. «Mul pole ühtegi isiklikku sotsiaalmeedia kontot, kuna ma ei taha oma isiklikku elu sotsiaalmeedias jagada.»

8. Scarlett Johansson

Scarlett Johansson. FOTO: REUTERS/Scanpix

USA filminäitleja Scarlett Johansson (35) võib ju kõige kõrgemalt tasustatud näitleja maailmas, kuid tõenäoliselt ei kohta sa teda sotsiaalmeedias. 2011. aastal avaldas ta väljaandele Interview: «Ma ei suuda välja mõelda midagi, mida ma veel vähem teha tahaks, kui pidevalt oma elu üksikasju kuskil jagada.»

Johansson on mänginud sellistes filmides, nagu näiteks «Tasujad: Lõppmäng», «Tasujad: Igaviku sõda», «Koerte saar», «Tüdrukuteõhtu», «Meisterkokk», «Ta pole sinust eriti huvitatud» jne.

9. Keira Knightley

Keira Knightley. FOTO: AP/Scanpix

Briti näitlejatar Keira Knightley (35) on tunnistanud, et tal on üks kord Instagramis konto olnud «umbes viis minutit» enne, kui ta selle täielikult kustutas.

2019. aastal rääkis ta ajalehele The Irish Times: «Ma vaatasin, kuidas rahvas sinna kogunes, 100 jälgijat kolme sekundiga ja ma ehmusin nii ära, et panin selle kohemaid kinni.»

Knightley on kaasa löönud sellistes filmides, nagu näiteks «Pähklipureja ja neli kuningriiki», «Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks», «Peidetud ilu», «Anna Karenina», «Uhkus ja eelarvamus» jne.

10. Saoirse Ronan

Saoirse Ronan. FOTO: AP/Scanpix

Iiri päritolu USA näitlejatar Ronan (25) tunnistas väljaandele TheWrap.com 2018. aastal, et umbes 2009. aastal puutus ta pisut Twitteriga kokku, kuid on pärast seda sotsiaalmeediat vältinud. «Enese promomine on mind alati pannud väga ebamugavalt tundma,» tunnistas ta.

Ronan on mänginud sellistes filmides nagu «Mary, šotlaste kuninganna», «Lady Bird», «Grand Budapest hotell», «Keha», «Minu armsad luud», «Hanna» jne.

11. Alicia Vikander

Alicia Vikander. FOTO: REUTERS/Scanpix

Rootsi näitleja ja tantsija Vikander tunnistas 2019. aastal väljaandele Harper's Bazaar, et loobus sotsiaalmeediast pärast seda, kui oli Instagrami kuu aega kasutanud. «Ma sain väga varakult aru, et sotsiaalmeedia ei mõjunud mulle hästi. Minule isiklikult ei pakkunud see rõõmu.»