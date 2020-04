NAERA PURUKS ⟩ Pildid: 5-aastane poiss lasi endale «vanamehe» soengu lõigata

Kui Londonis elav viieaastane George Moore leidis kodust isa juukseajamismasina palus ta oma seitsmeaastast venda Harry t, et see ta pealaelt juuksed maha lõikaks, kirjutas Birmingham Live.

George tahtis nimelt, et tal oleks samasugune vanamehe stiilis soeng nagu ta oli näinud saates «You've Been Framed» .

Just sellise soenguga George'i leidis koju jõudnud isa eest.

Kevin kuulas laste selgitused ära ning otsustas seepeale George'i soovi täita, et poiss saaks endale korraliku «vanamehe» soengu.

«Minu arvates oli see nii naljakas, kuid just seda ta tahtis, nii et ma ajasin ülejäänud pealae ka masinaga selliseks nagu ta soovis,» rääkis Kevin.