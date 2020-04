VIDEO ⟩ Austraalias kehtestati paanikaostlemise tõttu alkoholipiirang

Austraalias on koroonaviiruse tõttu restoranid, kohvikud ja baarid kinni, kuid poest saab alkoholi osta, samas riigiisad ja tervisespetsialistid on kodus olevate inimeste alkoholitarbimise pärast mures, teatab abcnews.go.com.

Austraalia jaemüüjate alkohoolsete jookide ekspert Julie Ryan selgitas, et piirangu eesmärgiks on ohjeldada inimeste paanikaostlemist ja vähendada alkoholitarbimist.

«Mõistame, et kriisi ajal tahavad inimesed, et neil oleks kodus lisavaru toitu ja ka alkoholi. Soovime, et inimesed ostaksid alkoholi mõistlikus koguses,» sõnas Ryan.