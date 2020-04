VIDEO ⟩ Ecuadori üks tuntumaid vaatamisväärsusi kadus

USA kosmoseagentuuri NASA satelliidipiltidel on näha juga selle aasta jaanuaris, kuid juba veebruaris on ta kadunud.

Ecuadori teadlased ja NASA ei tea, mis põhjustas joa kadumise, kuid fotodel on näha, et joast mõne meetri kaugusel jõe ülesvoolus on näha muutust, sest sinna on tekkinud karstilehter. See tekitas ühe suure joa asemel kolm niret ehk praktiliselt juga enam ei ole, sest karstilehter neelab suure osa veest.