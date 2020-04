VIDEO ⟩ Putin kätles nädal tagasi koroonaarstiga, kellel on nüüd koroonaviirus

Vene meedia avaldas fotod, millel on Putinit näha paljakäsi kätlemas haigla peaarsti Deniss Protsenkoga, teatab reuters.com.

Kommunarka haigla teatas 31. märtsil, et Protsenko koroonaviiruse test osutus positiivseks.

Venemaal hakati kahtlustama, et Putin võis saada arstilt uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 nakkuse.

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas, et presidendi tervist kontrollitakse regulaarselt ja ta ei ole nakatunud koroonaviirusega.

Venemaa tervishoiuministeeriumi teatel on seal 2337 koroonaviiruse nakkuse saanut, viirusehaiguse Covid-19 tagajärjel on surnud 17 inimest ja paranenuid on 121.