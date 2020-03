Kuna koroonakriisi ajal veedame kõik kodus palju aega, kipub nii mõnigi meist tavapärasest rohkem näksima. Selleks aga, et me tahtejõud suveks trimmis olla koduseinte vahel lõplikult ei murduks, toob Elu24 teieni staarid, kes kõik on märkimisväärselt kaalust alla võtnud!