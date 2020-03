KÕIGE HAAVATAVAMA NIMEL ⟩ Briti pereisa elab telgis, et kaista astmahaiget tütart

Suurbritanniast, Põhja-Yorkshire'ist pärit perekond võttis vastu otsuse astmahaige Tasha elu kaitsmiseks elada telgis. Pereisa ja Tasha elukaaslane käivad hetkel veel tööl ning kumbki ei taha riskida Tasha nakatamisega. 21-aastane neiu on koroonaviiruse Covid-19 suhtes klassifitseeritud üheks 1,5 miljonist Suurbritannia elanikust, kes on hetkel «kõige haavatavamad».

Pereema Emma, kes töötab koristajana, on viimased kaks nädalat olnud isolatsioonis.

«See on olnud kõige raskem osa kogu selle asja vältel,» kirjeldas Emma nende perekonna otsust. «Kuid mõtlesime koheselt, et me ei saa riskida sellega, et nad majja tulevad.»

5-kuuse beebi ema Tasha on viimastel kuudel pidanud lihtsa külmetuse tõttu olema ka intensiivravil. «Viimase kahe aasta jooksul on ta haiglas olnud umbes 40 korda,» rääkis pereema.

«Ma tean, et minuga, mu nooremal tütrel Tasha ja tema lapsega on kõik hästi. Võtan alati sisseoste tehes täiendavaid ettevaatusabinõusid.»

«See on meie elu enneolematu olukord. See on väga emotsionaalne aeg.» Pereema tõdes, et on näinud ka Tasha isa nutmas. «Tõesti on raske näha täiskasvanud meest nutmas. Ta ei taha muud, kui meie eest hoolt kanda, aga ei saa seda teha.»

Pereema kirjeldas nende olukorda ka isiklikul Facebooki kontol. «See oli minu jaoks loomulik instinkt kaitsta oma tütart ja perekonda selle kohutava viiruse eest. Ma ei mõelnud sellest midagi enne, kui meile osutati ohverdustele, mida me kõik oleme teinud, et jätkata, hoida end turvalisena ja tugevana perekond.»