VAATA TASUTA ⟩ Raju lastefilm «Kummi-Tarzan» teeb nannipunnist musklikangelase

Ivan Olsen on täiesti tavaline noor koolipoiss, kellel on aga mitu suurt muret – lugeda ta ei oska ja koolis kiusatakse teda igapäevaselt. Poisi isa on aga suur Tarzani fänn ning nii pole ta oma järeltulija võimetega just kuigi rahul. Miks ei võiks ta olla rohkem nagu Tarzan ja vähem nagu nannipunn? Ühel päeval Ivani õnn aga pöördub ja tal tekib võimalus isa ootusi ületada ning oma kiusajatele koht kätte näidata. Nimelt saab ta enda valdusse võlujoogi, mis lubab tal ühe päeva jooksul olla parim kõiges, mida ta teeb.