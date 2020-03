Elina Borni järgmise singli ilmumine lükkub pandeemia tõttu edasi

«No ma pean kenasti vastu. Jumal tänatud, et ma olen terve veel – järelikult olen midagi siis iõigesti teinud. Praegu on tervis väga hea,» rääkis Elina Born Raadio 2 saates «Hommik!».



Vahetult enne pandeemiat sai Elina koos paari muusikuga stuudios kokku ja üheskoos mõeldi talle uut lugu välja. «Panime ka järgmise kuupäeva paika, et millal uuesti kokku saada ja edasi töötada. Aga kuna praegu on selline olukord, siis me ikkagi otsustasime mitte kokku saada,» lausus Born. Samas nendib ta, et saabki kasutada praegust vaba aega selleks, et laulule sõnu ja viisi mõelda.