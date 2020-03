VIDEO ⟩ Komöödiaklubi etendust katkestama läinud politsei avastas eest tühja saali

Inglismaalis asuvakomöödiaklubi omanikud rääkisid, kuidas, koomiktegi klubist Facebooki otseülekannet, kuid mõned vaatajad võtsid seepeale politseiga ühendust, sest arvasid, et klubi on koroonapandeemia keeluaja reegleid rikkunud, vahendas upi.com.

«Olin tõesti üllatunud. Esimesena kuulsime sellest meie kõrval asuva kaupluse töötajatelt, kes helistasid meile ja ütlesid, et klubi juurde tuli terve armee politseinikke,» rääkis klubi üks omanikke Paul Blair Sky Newsile.

«Vaatasin meie turvakaamerasalvestist ja nägin väljas umbes 20 politseinikku,» rääkis ta.

Politsei kinnitas, et nende ametnikud käisid tõesti laupäeval klubi juures kontrolli tegemas.

«Meie ametnikud vastasid teatele, et komöödiaklubi oli avatud ja sealt edastati otselülitust etendusest, mida olid paljud inimesed kohapeale vaatama tulnud,» kommenteeris Merseyside'i politsei esindaja.

Politsei esindaja sõnul käisid ametnikud klubis ja leidsid, et see oli suletud ning ühtegi hingelist sealt ei leitud.

Blair tunnistas, et videos filmiti tõesti etendusest, mis anti täismajale, kuid see filmiti tegelikult 7. märtsil.

Blair ütles, et Smith üritas seda ülekande ajal ka mitu korda inimestele selgeks teha.

«Ma arvan, et see oli nende aja raiskamine, kuid ma ei usu, et see, kes iganes neile helistas, tegi seda meelega, ma arvan, et see oli lihtsalt arusaamatus,» sõnas Blair.