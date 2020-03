VIIMANE OTSUS ⟩ Koroonaviirusesse nakatunud leukeemiahaige loobus ravist ja palus arstidel päästa kellegi teise elu

«Nagu paljud teist teavad, on Liam veetnud viimased 2 aastat leukeemia vastu võideldes, millest ta mitmel korral jagu sai, kuid kahjuks mitte kunagi kauaks ja see tuli tagasi. See oli iga kord agressiivsema kui varem.»

Laura kirjeldas, et esmaspäeval, 16. märtsil 2020, sattus Liam «põletikuga» tagasi haiglasse. Mehele tehti ka Covid-19 test, mille tulemused saadi kätte 19. märtsil. «Meile öeldi laastav uudis, et arstid ei saa teha midagi muud, kui proovida Liam'i vähki ravida, ning seejärel öeldi meile lisaks laastavatele uudistele, et tal on koroonaviirus.»