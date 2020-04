KOOMILINE VAATEPILT ⟩ Britt maskeeris ennast põõsaks ja põgenes karantiinist

Isolatsioon mõjub inimestele erinevalt - kõigil tuleb ette nii häid kui ka halbu päevi. Kuigi on inimesi, kes naudivad aega, mil neil tuleb kodus isolatsioonis istuda, on ka neid, kes proovivad kõigest väest toast välja saada.

Hertfordshire'is Stevenages elavad Nicholas Murray ja Madeline Mai-Davies märkasid, et isolatsioon mõjus ühele nende naabritest aga nii raskelt, et mees otsustas väljas värske õhu käes käima hakata põõsaks maskeerituna, vahendas Lad Bible.