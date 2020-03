VAATA TASUTA ⟩ 9 nõretavalt romantilist ja seksikat filmi, mis mõjuvad kui Hispaania kärbes*

Need 9 filmi lausa nõretavad imalavõitu romantikast, mis turgutavad hinge nii, nagu vaid karp Raffaellosid ning roosikimp seda suudavad. Sa oled seda magusat ampsu väärt! Ning mine tea, ehk tõmbab doos ekraanil nähtud armumaagiat ka koduseinte vahele takerdunud paaridel mahlad jälle kevadiselt voolama.





«Küll ma olen ilus!»

«Küll ma olen ilus!»

Nähtav veel: 10 päeva

Romantiline komöödia. Ebakindla Renee (Amy Schumer) elu on pidevate dieetide ja trennide okkaline rada. Peapõrutuse tagajärjel valdab teda petlik veendumus, et ta on nüüd vastupandamatu! Sõna otseses mõttes uuesti sündinuna võrgutab ta enesekindlana noormehi, osaleb bikiinivõistlusel ega häbene end isegi modelliks pakkuda. Kuid mis juhtub, kui ta mõistab, et tegelikult ei ole midagi muutunud? Või ikka on?





«Tüdrukute seeliku all»

«Tüdrukute seeliku all»

Nähtav veel: 7 päeva

Prantsuse komöödia. Filmi keskmes on üksteist kaasaegset naist ja kõik, mis nende ellu kuulub: mehed, armukesed, armukolmnurgad või isegi -nelinurgad. Samuti ka töö, pere ja lapsed ning kõige selle ühildamine. Sündmused arenevad 28 päeva vältel, kus Pariisi kevade taustal näeme prantsuse naisi kõigi nende rõõmude ja pettumustega.







«Härra Õige otsinguil»

«Härra Õige otsinguil»

Nähtav veel: 14 päeva

Romantiline komöödia. Algaja kirjanikupreili Annie on pärast lahkuminekut kurb. Ka töö ei paku väljakutseid. Lohutuseks kirjutab Annie romantilise romaani ideaalsest meeskaaslasest ja juba ongi kirjastajad ukse taga ootamas. Raamatu müügiedu nimel peaks ka Annie endale nüüd kusagilt täiusliku mehe leidma. Härra Õiget ei paista aga kusagilt.





« Emmede vaba õhtu»

« Emmede vaba õhtu»

Nähtav veel: 2 päeva

Eluline komöödia maailma kõige tänuväärsemat ja raskemat ametit pidavatest naistest – emadest. Iga ema on aeg-ajalt ära teeninud ühe vaba õhtu, eemal lastest ja majapidamisest. Sellee keerulise asja organiseerimisega saavad hakkama Emily, Kate, Jamie ja Melanie. Kui kõik logistilised probleemid on lahendatud, ootabki meie tarmukaid emmesid ees kauaoodatud vaba õhtu, mis esialgu peaks koosnema üksnes õdusast õhtusöögist. Juhtub aga nii, et üks asi viib teiseni ja tavalisest õhtusöögist kasvab välja meeletu öö täis kõiksugu seiklusi ja sekeldusi, üks uskumatum kui teine.





«Voodielu eripärad»

«Voodielu eripärad»

Nähtav veel: 9 päeva

Vaimukas komöödiafilm seksist, suhetest, armastusest ja sellega seonduvatest tabudest. Miks on meie vajadused ja ihad nii erinevad ja kuidas pealtnäha traagilistes olukordades huumorit leida?







«Maagiline hetk»

«Maagiline hetk»

Romantiline lugu Hollywoodi supertähest, kes tuleb koos produktsiooniga väikelinna filmivõtetele. Superstaar Helena Starris on hiljuti lahku läinud oma ekraanipartnerist. Linnakeses tutvub ta kohaliku videopoe omaniku Clarkiga, kellega leitakse kiiresti teineteisemõistmine. Helena tahab oma eksi Clarkiga armukadedaks ajada ja Clark aitab Helenat stsenaristitööga. Vastastikku kasulikud olles hakkavad aga peagi suhted romantilist suunda võtma.