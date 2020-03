VIDEO ⟩ Koroonaviiruse tõttu võib tekkida kondoomipuudus

«Kuna meie tehased ja teiste tootjate tehased on seiskunud, siis on üsna varsti oodata globaalset kondoomipuudust. See olukord seab inimeste seksuaaltervise ohtu. See mõjutab ka Aafrikat, kus kondoomid on sõna otseses mõttes elupäästjad,» sõnas Karexi juht Goh Miah Kiat.