TREILER ⟩ «Roaldi retked» täna Kanal 2s: Kuidas sattus juuksuriametist unistav eestlanna vihmasele maale?

Iirimaa käärkäsi. Lapsepõlveunistused teevad teoks ainult kõige julgemad ja tugevamad. Üks neist on Rakverest pärit personalijuht Kerle, kes tegi oma suure eesmärgi – saada juuksuriks – teoks alles 33aastasena Iirimaal. Roald Johannson põrutab vihmasesse Corki linna ning avastab, et teinekord on tarvis kodunt kaugele ära sõita, et leida oma hingesugulane ning viia ellu ammused unistused.



