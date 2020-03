Euroopa noorim koroonaviiruse ohver on väidetavalt 14-aastane Portugali poiss

Kohalik meedia kirjutab, et noormehel oli diagnoositud psoriaas, mis võib mõjutada immuunsussüsteemi.

Veebileht Portugal Resident vahendab, et Ovari linnapea Salvador Malheiro ütles ajakirjanikele, et esialgu polnud poisil koroonaviirust diagnoositud, kuid pärast haiglasse toimetamist tehti talle test, mille tulemus oli positiivne.

Linnapea kinnitas, et 14-aastasel poisil olid ka varasemad terviseprobleemid.

Portugali terviseminister Marta Temido lisas, et hetkel on liiga vara öelda, kas laps suri just koroonaviiruse tõttu, kuna tema olukord oli keeruline.