VIDEO ⟩ Koroonaviiruse vangis olevad itaallased ähvardavad mässuga

Inimesed, kellel on toit ja raha otsa saanud, pöörduvad neil videotel võimude ja kaasmaalaste poole, paludes abi ja ähvardades, teatab msn.com.

Itaalia pandi lukku kolm nädalat tagasi ja on liikumiskeeld, kuid sellest hoolimata nakatuvad ikka tuhanded ja surevad sajad inimesed päevas.

Kuna itaallased ei saa eriti liikuda ja oma vajaduste eest hoolitseda, siis on osa neist raskes olukorras ja nende kannatus on hakanud katkema. On neid, kes ähvardavad mässuga.

Üks Apuulias elav mees avaldas video, milles teatas, et pank, kuhu tuleb ta ema pension, on suletud ja neil ei ole üldse raha. Itaallase teatel on ta töötu ja ema pension on nende ainus sissetulek.

Videol on näha, kuidas mees karjub tänaval politseinike suunas ja ütleb, et neil ei ole üldse raha. Ema kutsub korrakaitsjaid nende koju, et näidata söögipuudust.

Videot näinute sõnul oli seda raske vaadata, sest neid inimesi ähvardab näljasurm, kui neid ei aidata.

Veel ühes videos on näha isa oma väikese tütrega ja ta pöördub Itaalia peaministri Giuseppe Conte poole.

«Oleme oma kodus vangis juba 15 – 20 päeva ja meil on piir ees. Hakkame hulluks minema. Minu väikesel tütrel on veel leiba süüa, kuid on lapsi, kellel ei ole enam midagi süüa. Nii mina kui veel paljud teised on olukorras, kus ainsaks võimaluseks on hakkata mässama,» teatas itaallane.

Itaalia meedia teatel on inimesed hakanud toidupoodidest toitu varastama, et söönuks saada. Näiteks Sitsiilias Palermos on politsei toiduvargaid kinni pidanud.

Itaalia sotsiaalmeedias on tekkinud gruppe, mis korraldavad toidupoodidesse vargusreide, et rahata ja tööta inimesed söönuks saaksid. Itaalia sotsiaalmeedias on tekkinud gruppe, mis korraldavad toidupoodidesse vargusreide, et rahata ja tööta inimesed söönuks saaksid.

Veel ühel videol on näha, kuidas itaallane vehib relvaga ja lubab selle abil toitu hankida.

Palermo linnapea Leoluca Orlando sõnul kasutavad kuritegelikud grupeeringud praegust olukorda ära ning ärgitavad inimesi võimude vastu astuma ja mässe korraldama, et segadust külvata.

«Kurjategijad näevad praeguses keerulises olukorras oma võimalust. Nad üritavad enda käsi määrimata õõnestada ühiskonda, et haigustragöödia ja segaduse varjus oma kuritegelikke plaane ellu viia,» sõnas Orlando.

Tema sõnul on ta teadlik, et osadel inimestel on hakanud raha ja toit otsa lõppema ning nad teevad need inimesed kindlaks, et neid aidata, sest muidu langevad nad kurjategijate mõju alla.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte teatas, et hädas olevatele peredele ja firmadele eraldatakse rahalist abi 25 miljardit eurot.

Samas on sadu tuhandeid neid, kellel ei ole riigi toetusele õigust, kuna nad on saanud ümbrikupalka. Enamik neid inimesi on Itaalia lõunaosas, kus maffial on seni suur võim.

Itaalia meedia arvates võib mäss toimuda juba lähiajal, eelkõige riigi lõunaosas, kus on palju vaesust ja meeleheitel inimesi.

Itaalia võimud pikendasid riigi lukus olekut 3. aprillini, et haiguspuhang kontrolli alla saada, kuid itaallaste arvates võib see kesta kas mai lõpuni või isegi juunini.

Võimude ja arstide sõnul tuli elu seisata, sest see on ainus viis, kuidas haiguspuhangule piir panna.

Kuid osa itaallasi tunnevad, et see ohustab nende elu ja ellujäämist ning selle tõttu peavad nad oma õiguste eest võitlema.

Itaalias on ligi 98 000 inimest saanud koroonaviiruse nakkuse ja viirusehaiguse tagajärjel on kaotanud elu ligi 10 800 inimest.