ÜKS 50 MILJONIST ⟩ Sünnitustähtaega eiranud beebi tegi perekonnale erakordse kingituse

Kui äsja teist korda emaks saanud Evie ja tema partner lapseootusest teatasid öeldi, et Harper peaks sündima 9. jaanuaril. Mida kaugemale sünnitustähtaeg jäi, seda lähemale tuli aga 8. veebruar – päev, mil sündis Evie ja ka Evie ema.

Lõpuks kutsusid arstid sünnituse 4. veebruaril esile, kuid Harper saabus alles neli päeva hiljem, et jagada oma sünnipäeva ema ja vanaemaga. «Ma ei saa ikka sellest aru. Ma ei plaaninud niiviisi oma sünnipäeva veeta, kuid meil on nii palju imelisi sünnipäevi, mida nüüd koos oodata!» sõnas pisitütre ema.

«Järgmisel aastal on suur pidu. Harperi 1. sünnipäev ja meie esimene võimalus kõik koos tähistada, meie kolmekesi,» rääkis pisitüdruku ema õhinal.

Evie jagab nüüd põnevusega oma pisitütrega samasugust sidet nagu enda emaga, kuid ei kavatse lapsele mainimata jätta, mida see kõik tähendas. «Kui Harper on mõistmiseks piisavalt vana, tuletan talle alati meelde seda suurt valu, mida ma oma sünnipäeval tema maailma toomiseks läbi elasin,» naljatas Evie.

Daily Maili avaldas, et tõenäosus, et laps, ema ning vanaema jagavad sama sünnipäeva on umbes üks 50 miljonist.