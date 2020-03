RISKIBISNISS ⟩ Briti tõsielustaar kombib mahlaka pildiga instareeglite piire

Näiteks postitas Jemma mõni päev tagasi paljastava pildi. Naisel on seljas vaid pitsist kimono, mis vaevalt naise kehavõlusid katab. Instagram on teadupäraselt seadnud rakenduse kasutajatele reegli , mille kohaselt ei ole alasti pildid lubatud ning fotol ei tohi naise nibu(d) nähtaval olla.

Tõsielustaari fännid on kommentaarides väljendanud vaimustust ning paljud on lisanud, et tegu on «januse» pildiga. Pilt on ööpäevaga teeninud üle 25 000 positiivse reaktsiooni ning hetkel on pilt veel Instagramis üleval.