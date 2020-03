ERIOLUKORD ÜHENDAB ⟩ Kuninganna ja prints Philip elavad taas sama katuse all

Daily Mail kirjutab , et 72 aastat abielus olnud paar elab nüüd eriolukorra tõttu taas ühe katuse all. Elizabethi ja Philipi kuninglik isolatsioon möödub Windsori lossis, mis on ühtlasi ka koht, kus kuninganna end kõige kodusemalt tunneb.



Briti meedia kirjutab, et Elizabethi tervis on suurepärane, kuid igaks juhuks on igasugune kontakt teiste inimestega minimaliseeritud ja töötajate arv tõmmatud koomale. Kuninganna olevat seda meelt, et ükski tema alluvatest ei peaks hetkel töötama. Näiteks on naine lõpetanud igapäevase ratsutamise, sest muidu peaksid tallimehed tööl käima.



Elizabethi vanima poja prints Charlesi koroonatest oli küll positiivne, ent ka tema olevat hea tervise juures. Clarence House teatas kolmapäeval, et tema sümptomid on olnud kerged. Viimased paar päeva on Charles teinud tööd Põhja-Šotimaal asuvast Birkhalli mõisast.



Tema abikaasa Camilla test oli negatiivne, mistõttu ei tohi paar hetkel koos aega veeta. Mehele pakkuvat lohutust teda ümbritsev kaunis loodus ja vahvad oravad, kes tal igapäevaselt külas käivad. Charlesi meeleolu pole viirusest kuidagi mõjutatud ja kõigi ootuste kohaselt peaks ta peagi terveks saama.