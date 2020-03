MEGHANI ULTIMAATUM ⟩ Uue info kohaselt «sundis» Meghan prints Harryt elumuutvat otsust langetama: Archie ja mina oleme su pere!

Meghan Markle ja prints Harry teatasid jaanuaris, et loobuvad kuninglikest kohustustest ning nüüd on päevavalgele tulnud, et Meghan meenutas Harryle enne selle otsuse langetamist, kes tema perekond tegelikult on.

Kuninglik ekspert, kes on Meghanit ja Harryt jälginud juba aastaid, sõnas, et Meghan «sundis» Harryt otsust langetama.

«Minu allikas avaldas, et Meghan esitas oma mehele karmi ultimaatumi: «Archie ja mina oleme sinu pere»,» sõnas ta.

Ekspert lisas, et prints Harry lootis leida viisi, kuidas siduda oma kuninglik pärand sooviga olla vabam, kuid Meghan veenis teda, et muud võimalust pole ja sundis teda ühe vahel valima.

«Ta (Harry - toim) on veetnud kolm kuud ennast veendes, et ta tegi õige otsuse,» lisas ekspert. Samas lisas ta, et vaatamata kõigele oli lahkumine nende ühine otsus.

Prints Harry, Meghan Markle ja poeg Archie külas Lõuna-Aafrika Vabariigi peapiiskopil Desmond Tutul. 2019. FOTO: SIPA/Scanpix

English selgitas, et nende otsust mõjutas ka see, et prints Harry ja prints Williami suhted jahenesid pärast seda, kui Harry süüdistas oma vanemat venda selles, et «ta pole Meghani suhtes toetav».

Väidetavalt tundis prints William «ebamugavust» Harry uue elustiili osas ja leidis, et asjad Meghaniga liiguvad liiga kiiresti edasi.

Asja tegi hullemaks seegi, et väidetavalt olevat Meghan kurtnud, et Williami abikaasa Kate Middleton oli «külm» ja temast «mitte huvitatud».

Daily Star kirjutab ka, et Harry ja Meghan tundsid, et kuninglik perekond ei mõista ega toeta neid ning sedapuhku otsustasidki nad 2020. aasta jaanuaris kuninglikest kohustustest üleüldse loobuda.

Järgmisel teisipäeval, mil lahkumine ka ametlikult jõustub, loobuvad nad täielikult Sussexi hertsogipaari tiitlist ning ei sõltu enam finantsiliselt riiklikest vahenditest.