PILDID ⟩ 55-aastase naise sõnul on ta nüüd palju seksikam kui 20ndates eluaastates ja seda kõike tänu iluoppidele

Enne iluoperatsioone oli Tara väga tagasihoidlik inimene, ta kandis lohvakaid riideid ning vältis kõikvõimalikke sotsiaalseid situatsioone.

Kuid nüüd, ligi 30 aastat hiljem on temast saanud enesekindel naine, kellele pööravad tähelepanu ka temast palju nooremad mehed.

Daily Mail kirjutab, et täiskasvanute meelelahutaja on kulutanud üle 15 000 euro kolmele rinnaoperatsioonile ning umbes 33 428 eurot ainuüksi Botoxile ja täitesüstidele.

Tara sõnab, et kui ta oli noorem, kandis ta vaid dresse ja riideid, mis ei istunud tema seljas kuigi hästi. «Mu nägu läheb krimpsu, kui ma oma vanu pilte vaatan.» FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Tara sõnab, et kui ta oli noorem, kandis ta vaid dresse ja riideid, mis ei istunud tema seljas kuigi hästi. «Mu nägu läheb krimpsu, kui ma oma vanu pilte vaatan.»

«Inimesed ei usu mind, kui nad saavad teada, et ma olen 50ndates eluaastates. Nad arvavad, et ma olen 35-aastane, mis on meeletu kompliment,» lisab Tara, kes tunnistab isegi, et on ilukirurgiast lausa sõltuvuses.

«Ma näen nüüd palju noorem ja seksikam välja, aga ma poleks seda kõike ilma ilukirurgiata saavutada suutnud.»

«Ma läksin noa alla esimest korda, kui ma olin 33-aastane ja lasin oma rinnad korda teha. Pärast seda pole ma kordagi tagasi vaadanud,» lisab ta.

«See on sõltuvust tekitav, aga kui sul on selleks raha ja see teeb sind õnnelikuks, siis miks ka mitte?»

Tara sõnul on ka see tohutu kompliment, et ta saab rohkelt tähelepanu meestelt, kes on temast palju nooremad. «Ma ei teeks nendega kunagi midagi. Ma pole cougar (naine, kes eelistab suhteid luua endast nooremate meestega - toim).»

«See on lihtsalt väga meeldiv ja tore, kui sinuga tuleb rääkima keegi, kes võiks vanuse poolest sulle ka poja eest olla,» sõnab Tara. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

«See on lihtsalt väga meeldiv ja tore, kui sinuga tuleb rääkima keegi, kes võiks vanuse poolest sulle ka poja eest olla.»

Tara avastas enda jaoks Botoxi, kui ta oli kolmekümnendates. Igal aastal kulutab ta sellele umbes 557 eurot ja nii juba viimased kakskümmend aastat järjest.

Samuti on talle korduvalt tehtud ka rasvaimu. «Ma olen aastatega palju naiselikumaks muutunud ja ma armastan kitsaste teksade ja kleitide kandmist.»

«Noored naised on mulle proovikabiinides öelnud, et mul on «keha, mille nimel võiks surra» ja seda on tore kuulda.»