SEGASED LOOD ⟩ Rammstein teatas, et Till Lindemanni koroonatest oli negatiivne

«Eile õhtul toimetati Till Lindemann bändi arsti soovitusel haiglasse. Ta veetis öö intensiivravi osakonnas, kuid pärast enesetunde paranemist on ta sealt lahkunud. Tilli koroonatest oli negatiivne,» seisis Rammsteini poolt sotsiaalmeediasse läkitatud teates.

57-aastane Lindemann esines veel eelmise nädala alguses Venemaal Novosibirskis ning Saksa ajaleht Bild tekitas täna suurt segadust, kui kirjutas, et Saksamaale naastes ootas muusikut ees halb uudis. Kuna tal tekkis kopsupõletik ja kõrge palavik, saadeti Till intensiivi ning kohalik meedia raporteeris, et staar on nakatunud koroonaviirusesse.