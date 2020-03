«Viimse reliikvia» Gabrieli kehastanud näitleja: pean Eestit oma filmikodumaaks

Filmi tegemise ajal polnud Goloborodko kuigi tuntud näitleja. Tegemist oli küll tema kolmanda linateosega, aga esimese peaosaga. «Ma pean Eestit oma filmikodumaaks,» sõnas mees ETV saates «Ringvaade» antud intervjuus.



«Ma sattusin sellesse filmi juhuslikult,» meenutas Aleksandr, kuidas ta noore Krimmi teatri näitlejana juhtus kokku «Viimse reliikvia» kunstniku Rein Raamatuga. Just Raamat oli see, kes pakkus välja, et Aleksandr võiks filmi kandideerida. «Ma polnud kunagi Eestis käinud, riigi kulul Eestisse sõita ja koht ära näha,» haaras ta hea meelega võimalusest kinni.