HALVIM DIIL ⟩ Hispaania ostis Hiinalt sadu tuhandeid kasutuskõlbmatuid koroonateste

El Pais kirjutas eile, et Hiaspaania ostetud 640 000 koroonatesti ei anna sugugi julgustavaid tulemusi. Valitsus hankis Hiinast kiirtestid, et hakata laialdasemalt COVID-19 levikut tuvastama. Senised laboritestid võtsid tunde.

Kiirtestid aga töötavad sarnaselt rasedustestile. Nad tuvastavad, kas valgevereliblede hulk on tõusnud ja seda vaid 15 minutiga . Äärmine ebatäpsus muudab need aga kasutuks.

Valitsus on väidetavalt tellinud veel 5 500 000 sarnast testi, kuid pole teada, kas samalt tootjalt. Kui tulemused on sarnased, et või teada, kas inimese negatiivne test kinnitab seda, et tal pole nakkust. Positiivne külg? See test ei tee valepositiivset tulemust.