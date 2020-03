NAGU KINOS ⟩ Millisest ulmefilmist on inimesed, kes praegu poodi dresse krabama lähevad?

«Värske saade on suuresti pühendatud Quentin Tarantinole. Suurmeister tähistas sünnipäeva ja me palusime teil FBs anda oma hääl lemmik Tarantino filmi poolt. Tulemused võtame saates kokku. Üks hea uudis on seekord ka. Hiinas avati taas esimesed kinod. Samas peame tegema taaskord ülevaate edasilükkunud filmidest ja filmifestivalidest. Mõned uued filmisoovitused tulevad seoses Netflixiga. Räägime Hispaania õuduspõnevikust «Platvorm» ja vaatame taas üle, millised filmid ja sarjad kuuluvad Netflixi ja Elisa videolaenutuse esikümnesse. PS! Võtsime eriolukorra juhiseid kuulda ja irdusime teineteisest. Seetõttu sai saade «purki» distantsilt, mispärast palume juba ette vabandust veidi kõikuva helikvaliteedi pärast. Midagi väga hullu ei ole, ainult, et Lauri kõlab kodus nagu oleks stuudios ja Kristjan kõlab stuudios nagu oleks kodus,» tutvustavad saadet selle tegijad Kristjan Gold ja Lauri Kaare.