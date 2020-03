PALJU ÕNNE ⟩ Televaatajate rõõmuks juba tosin aastat: Kanal 11 on täna sünnipäev

Igapäeva sarjana näeb Kanal 11 vaataja Eestis ohtralt südameid võitnud Austraalia telesarja «Kodus ja võõrsil». Eestis näidatavad episoodid on võrdlemisi väärikas värskusastmes. 4. mail stardib juba mammutsarja 32. hooaeg. Osade arv on jõudnud aga juba üle 7000!

Vähemalt sama edukaks on kujunenud ka Hispaania ajastudraama «Vana silla saladus» , kus tegevus toimub põlvest põlve ja revolutsioonist revolutsiooni taustal.

Tõsielusarjadest on jätkuvalt populaarsed kaaslaste otsimise sarjad nagu «Poissmees», «Vallaline kaunitar» ja brittide meeletult edukaks formaadiks kujunenud «Armastuse saar» .

Kanal 11 ei pelga näidata hilisõhtutel ka paljast ihu. Kohtingusaadetest on hulgaliselt kõmu tekitanud brittide «Alasti ahvatlus» ja paljudes Euroopa riikides kanda kinnitanud formaadisari «Aadam otsib Eevat».

Kanal 11 kannab endas pehmemaid väärtuseid ja nii on ka meie filmivalik leebemat sorti. Televaatajate lemmikuteks on aastate jooksul kujunenud romantilised reeded, samuti leiab pisut eakam publik iganädalaselt üles Saksa romantikasarjad.

Meile meeldivad lapsed, loomad, ilu. Vürtsitame kava ka pahelisemate, kuid siiski vaimukate detektiivisarjadega «Rizzoli ja Isles» ja «Candice Renoir», kus on kandev roll naistel.

Kokandusest alustas 7. märtsil uus sari «Türgi hõrgutised». Saatejuhiks on Soome juurtega kokk ja toidublogija Sara La Fountaine. Sara läheb avastama Türgi köögi mitmekesisust, traditsioone ja rikkalikku toidulauda. Saade on järelvaadatav VeebiTVs.

Kanal 11s tuleb aprillis uus saade «Saleduse saladused» («How to lose Weight Well»). Tegu on taaskord humoorika kaaluabisaatega, kus katsetatakse erinevaid dieete, kuid antakse ka populaarteaduslikke selgitusi inimkeha toimimise kohta. Saatesari selgitab välja millised toitumiskavad on jätkusuutlikud ja millised mitte.