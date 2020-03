ULALAA 🔥 ⟩ Instamodelli läbipaistev pesukomplekt fantaasiale ruumi ei jäta

A post shared by âšĄïž A R âšĄïž (@abigailratchford) on Mar 25, 2020 at 3:33pm PDT

2014. aastal kolis ta töö tĂ”ttu Los Angelesse ning alates sellest ajast on tema sotsiaalmeedia jĂ€lgijaskond aina suurenenud – praegu on tal Instagramis 9 miljonit fĂ€nni.

USAst Scrantoni linnakesest pĂ€rit naine on varem tunnistanud, et ta ei unistanud ealeski modellindusest. «Ma tegin juhuslikult ĂŒhe fotosessiooni ja need pildid hakkasid levima, see kĂ”ik tĂ”i mulle aga tohtult tĂ€helepanu,» selgitas Abigail toona.