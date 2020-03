UUS SAADE ⟩ Lopsakaid vorme ülistav telesaade «Kurvikad modellid» tõestab, et head naist peabki palju olema

Kaheosaline dokumentaalsari viib vaataja moetööstuse ja modellimaailma kulisside taha, võttes vaatluse alla Londoni modelliagentuuri Milk – Ühendkuningriigi ühe edumeelsema pluss-suuruses modellidega tegeleva ettevõtte – kus parasjagu on käimas uue reklaamnäo otsingud.

Tüdrukud, kes Milkis tööd leiavad, on rõõmsameelsed ja saavad oma kehadega suurepäraselt läbi. Kandes küll rõivasuuruseid XL ja XXL, on nad oma lopsakate vormide üle enam kui uhked. Neid ei heiduta tavapäraste iluideaalidega võrdlemine ja laiatarbe-moetööstusele vastuvoolu ujumine. Kurvikad modellid oskavad oma kehavõlud mängu panna kõige paremal moel.

Heatahtlik ja elurõõmus dokumentaalsari tõestab, et naised saavad oma kehade üle uhkust tunda mis iganes suurusnumbreid kandes. Nad on kogukad, nad on ilusad ja neile makstakse selle eest ka väärilist palka.