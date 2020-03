VAATA KOHE ⟩ Aeg nostalgitseda! 9 Eesti filmiajaloo kuldvarasse kuuluvat linateost

Arabella on tüdruk, kes on kaotanud ema ning seilab mööda merd oma mereröövlite kaptenist isa laeval. Arabella isa on kõigi merede hirm Taaniel Tina. Arabella on väga kiindunud oma isasse ning usub, et kui ta isal silma peal hoiab, siis ei saa isaga midagi halba juhtuda. Karmide mereröövlite vastandiks on rändaja Aadu, kelle elu Arabella päästab. Aadu õpetab Arabellale headuse keelt. Ja nii hakkab Arabella mõistma, mis on elus oluline.

Aino Perviku samanimelise jutustuse põhjal valminud film on Peeter Simmil tehtud väga kaasahaaravalt ega jäta külmaks ka täiskasvanud vaatajaid. Seikluslikus filmis on kasutatud tolle aja kohta märkimisväärseid eriefekte ja kaskadööre. Peeter Simmi sõnul on see tema enim vaatajaid võitnud film, mida endises Nõukogude Liidus vaatas üle 9 miljoni inimese.

Toomas Nipernaadi - mees, keda kõik naised ihaldavad, isegi kui nad seda avalikult ei tunnista. Ta on libe kui Saabastega kass ja sensuaalne kui Don Juan. Ta saabub õhutul ja hommikul, enne kui sa ärkad, on ta juba kadunud.

Nipernaadi on Kaljo Kiisa adapteering August Gailiti samanimelisest romaanist (1928). Tegemist on intrigeeriva ja hinnatud looga mehest, kes liigub alati kulisside taga, korraldab pahandusi ja on ise kadunud enne, kui ta sekeldustesse satub.

Eesti filmiklassika? Igal juhul! Tasub vaadata? Absoluutselt!

Sven Grünbergi lummava filmimuusikaga «Hukkunud Alpinisti hotell» põhineb vene ulmekirjanike vendade Strugatskite samanimelisel fantastilisel põnevuslool, mis valmis kümme aastat enne filmi. Üksildasse mägihotelli kutsutud politseiinspektor Glebsky ei leia kohapeal esialgu miskit valesti olevat. Õhkkond on küll ebamaine ja hotellikülalised kõhedusttekitavad, kuid tõeliselt nihkesse lähevad asjad alles öösel…

Film kogus 1980. aastaks NSV Liidu kinodes kokku 17,5 miljonit vaatajat, Eesti kinodes 44 300 ning müüdi levituseks 28 riiki, peamiselt küll Aafrika ja Aasia maadesse. Trieste’i rahvusvahelise ulmefilmide festivalil võitis «Hukkunud Alpinist» auhinna Hõbedane Asteroid.

Metsatöölise tütar Minna lükkab tagasi jõuka taluperemehe kosjad ning otsustab kaasaks valida hoopis lõõtsamees Aksli, kelle ainsaks maiseks varaks on tema pill. Peagi kolib Minna koos perega sügavale metsa, Ukuaru tallu. Seal sünnivad nende lapsed, õitseb armastus ja ka südamevalu – nii suur, et elutahe kipub kaduma. Elama aga peab, sest lapsed tuleb üles kasvatada. Eluraskustele vastu astuva tegelase Minna moto on mitte kunagi viriseda.

See on Leida Laiuse üks säravamaid töid ka autori enda jaoks ning paljude filmiga seotud olnud inimeste arvates väga sügavalt, isiklikult läbi tunnetatud. Veera Saare samanimelisel romaanil põhinev draama pälvis kiidusõnu nii filigraansete näitlejatööde, operaatoritöö kui ka muusika eest – just siit on pärit Arvo Pärdi «Ukuaru valss», mis heliseb ilmselt kõigi eestlaste südames. Film on monument tublile eesti naisele, kes ei löö raskuste ees kohkuma ja tuleb ka raskeimatest olukordadest välja võitjana.

Filmi stsenaarium põhineb A. H. Tammsaare samanimelisel teosel, mille keskmes on Katku Villu ja Kõrboja Anna traagilise armastuse lugu. Pärast Villu vanglas veedetud aastaid ja Anna naasmist kodutallu saavad nad uute lootustega jälle kokku. Aeg on aga teinud oma töö ja kõik pole enam sugugi nii kui nooruspõlves.