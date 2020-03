PULLID PILDID ⟩ Briti naine tegi kuninganna ja teiste telekangelaste silme ees midagi väga ootamatut

Alisoni sõnul tuli idee enda keha teleekraanil olevate isikute ees välgutada juhuslikult. Naine tuli vannitoast välja ning järsku kargas pähe mõte koorida end kuulsuste ees paljaks. Sellest nüüdseks saanud populaarne sotsiaalmeedia postitus, mis on toonud naeratuse tuhandete näole.

«Meil on nutiteler seega me otsisime mõned šokeeritud nägudega isikud üles. Panime mõned neist ekraanile ja ma hakkasin välgutama,» kirjeldas Alison ja lisas, et postitas pildid oma privaatsele Facebooki kontole.