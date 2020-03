PILDID JA VIDEO ⟩ Kümned Vene sõjaväeautod kulgevad Itaalias ringi kui omas kodus

Väljaande Stampa teatel saabus riiki umbes 100 sõjaväe epidemioloogi ja muud eksperti. Nemad peaks endast kujutama spetsialiste, kes on juba tegelenud näiteks seagripi puhanguga.

Päeva eest jagas Emelyanova hoopis groteskset vaatepilti. «Päeva pilt,» kommenteeris ta. Sinna on jäädvustatud Vene ohvitserid ühe Itaalia kolleegiga riigi kaardi kohal nõu pidamas.

Soldati russi su una mappa dell'Italia. È la foto che non mi sarei mai aspettato di vedere. Ma viviamo tempi imprevedibili dopotutto. https://t.co/2nSJKMCD8t pic.twitter.com/FdoSYbdWO6

Vesti.ru teatel kuulub kolonni desinfitseerimiseks ja raskes seisus patsientide aitamiseks mõeldud varustus. Samas viskas Stampa õhku väite, et 80% sellest võib olla kasutu. Laiemalt põhjendatud seda ei ole.

Itaalia on koroonasurmadega maailmas esirinnas. Seal on 74 000 nakatunut ja 7500 haigusesse surnut. Iga päev lisanduvate surmade arvult on riik halvemas seisus kui ükski teine haiguskolle.