UUTMOODI ÄRINAINE 📷 ⟩ Nutikast instamodellist sai tänu netitööle miljonär!

Dannii Harwoodi sõnul on ta esimene naine Suurbritannias, kes on OnlyFans veebilehe abil miljonäriks saanud.

Kuigi Dannii on veebilehel tegutsenud juba mõnda aega, tõdeb ta, et eriti palju naisterahvaid on leheküljega liitunud alles hiljuti, et ka karantiini ajal pisut raha teenida.