Koroonaviiruse Covid-19 tõttu on kehtestatud Venemaal eriolukord ning riigipiirid on välismaalastele suletud juba alates 18. märtsist. Sellest ajast saati on Moskva lennujaama jäänud lõksu sajad välismaalased, kellel ei lubata Venemaale siseneda ja kes ei saa lendude tühistamise pärast ka koju naasta.