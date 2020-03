KOROONA-IROONIA ⟩ Sepo Seeman viskab eriolukorra üle nalja pidades humoorikat videopäevikut

Näitleja Sepo Seeman alustas koroonapäevikut juba peaaegu kaks nädalat tagasi, 13. märtsil. Siis jagas näitleja koroonamõnusid elutoa põrandalt: «Kui see ongi kriis, siis sellises kriisis ma tahakski elada.»

Nimelt tegi naabrinaine näitlejale massaaži ning Seeman kiitis, et kapid on süüa-jooki täis ning ta ise on samuti süüa-jooki täis.

Järgmiseks liitus Seeman president Kersti Kaljulaidi lehvitamise üleskutsega. «Ma kordan. President on elus!» kirjutas Seeman postitusele ning jagas järjekordset videoklippi.

Video alguses vilgutab Seeman väikse taskulambiga, kuid jõuab lõpuks järeldusele, et sellest jääb väheseks. Mõni hetk hiljem vilgutab ta kogu elumaja tuledega: «Suur tänu! Meiega on kõik hästi! Juhuuu!».

Neli päeva tagasi avas Seeman Raivo e-Kooli. «ma töötasin aastaid ja aastaid ühel alal, ja siis ma sain aru, et see ala ei tööta, nüüd äkki just. Ja siis ma sain aru, et ma pean muutma oma nime ja professiooni,» tõdes Seeman ja lisas: «tere tulemast nüüd sellisesse maailma, mida nimetatakse haridusmaailmaks!»

Järgmiseks tutvustab Seeman oma e-Kooli.

Paar päeva tagasi rõhutas Seeman oma videopostitusega, et tuleb kodus püsida. Selle illustreerimiseks näitas ta auto aknale kinnitatud parkimistrahvi. «Mõned inimesed ei saa aru, et on käsk kodus püsida,» nentis näitleja.

Hetkel viimaseks koroonapäeviku postituseks on Seeman Instagrami pannud üles omapärase paroodia. Video on produktsiooni mõttes tõusnud uuele tasemele, kaasatud on ka kõrvalnäitlejaid, kes kannavad keevitaja kaitsekilpe.

Seemanil on peas «koroonamask», mis on tehtud Corona pappkastist.

«Sel kevadel tuleb kevad hoopis teisiti. Stardib enneolematult põnev, uus telesaade, mille nimeks on kastis... maskis töötu näitleja, laulja või moosekant» naljatab Seeman.