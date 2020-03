Tallinna linnateatri lavastusi saab nüüd kodus tasuta vaadata

Möödunud aastal koostöös Tallinna linnateatriga startinud Elisa Elamuse teenus Teater TVs toob tänasest saadaval olevad lavastused vaatajateni tasuta. «Meie soov oli tuua teatri juurde just see osa publikust, kes mistahes põhjusel pole seni teatrisse veel sattunud ja vaadates tänast olukorda Eestis, ei satu meist keegi niipea veel teatrisaali,» ütles linnateatri projektijuht Oliver Berg .

«Hooliva ühiskonnana mõistame, et inimkontaktide vähendamine ja kodus püsimine on hetkel kõige mõistlikum, kuid seda tehes võib ka Linnateatri etendustega meelt lahutada,» lisas Berg.

Sellest tulenevalt pakutakse Linnateatri lavastusi Elisa Elamuse kaabelteenuse klientidele tasuta. «Kultuuriürituste ja teatrietenduste tühistamine on kahtlemata erakordne meede Eesti lähiajaloos, kuid tehnoloogia vahendusel saame õnneks klientidele varasemalt lindistatud etendusi pakkuda,» sõnas Elisa uute teenuste valdkonna juht Kertu Popp .

Hetkel on vaatamiseks saadaval lavastused «Miljoni vaade» ja «Kriipsud uksepiidal» ning niipea kui võimalik võetakse üles ka järgmised etendused. Tulenevalt olukorrast ei ole uute etenduste lisandumise kuupäev veel teada.

«Teatrietendused TVs on ilmekas näide sellest, et erinevad meediumid täiendavad üksteist ning karantiiniolukorra jätkumisel võiks mõelda igas valdkonnas kastist välja,» lisas Popp. Esialgu on teatrietendused tasuta vaatamiseks märtsikuu lõpuni.