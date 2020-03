ON ALLES TOLA ⟩ Pildid: juutuuber parkis oma kalli sportauto haigla ukse ette ja tegi koroonaviiruse üle nalja

Vembuvenna auto häiris haigla tööd sedavõrd, et selleks tuli personalil kohale kutsuda politsei.

Juutuuber Doctor Troller põhjustas oma punase sportautoga teisipäeval paljudes inimestes pahameelt. Mehe sõnul on tema vembud aga süütud ning tema eesmärgiks on inimesi lõbustada.

«Me teame, et paljud haiglate töötajad pargivad oma autosid sinna, kuhu parasjagu saab ega palu neil oma kohalt minema sõita,» kommenteeris juhtunut Kensingtoni ja Chelsea kuningliku piirkonna pressiesindaja. Küll aga paluti autoga eemale sõita juutuuberil, kes takistas kiirabi haigla ukse ette jõudmist.

Siiani on Suurbritannias koronaviiruse tõttu surnud 422 inimest ja on kinnitatud 8 077 haigusjuhtumit, kusjuures London on riigis kõige suurema löögi alla sattunud osa.