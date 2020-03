SAATUSE IROONIA? ⟩ Katsumisest ja evakuatsioonist laulnud Cascadal tuvastati koroonaviirus

Saksa ansambli Cascada laulja Natalie Horler teatas Instagramis, et ta koroonaviiruse test osutus positiivseks. «Ma üritan selle mõttega ära harjuda, aga tegelikult ei muutu mu igapäevaelus suurt midagi,» kirjutas lauljatar.

38-aastane sakslanna selgitas, et on niigi juba pikalt karantiinis olnud ja lähikontakte vältinud, ent nüüd kavatseb 14 päeva kodus püsida. «Tõenäoliselt läheb mul koroona kergelt üle, nii et kõige tähtsam on kaitsta kõiki teisi, keda see viirus ohustab,» kirjutas Horler ja palus teistelgi kodus püsida.

Lauljatar lisas, et tal on palavik ja peavalu ning loodab, et sümptomid kaovad peagi. «Üldiselt on mul kõik hästi ja veedan terrassil aega,» kirjutas Horler ning tänas kõiki heade soovide eest.

Ühismeedias on pakkunud nalja asjaolu, et Cascada tuntumad laulud on «Everytime We Touch» (tõlkes «iga kord, kui katsume») ja «Evacuate the Dancefloor» («evakueerige tantsupõrand»). Irooniliselt levib viirus just katsumise kaudu ning leviku tõkestamiseks on meelelahutusasutused, näiteks tantsupõrandad, paljudes riikides suletud.

Kui lauljatar tervise korda saab ja koroonakriis vaibub, peaks Cascada esinema 9.–11. juulini Tallinna lauluväljakul toimuval muusikafestivalil We Love the Millennium/90s.