TÄHELEPANU, VINGUJAD ⟩ Lauljatar Janet pahandab: teistel pole vaja lugeda, kui raske sul on, kui biitseps ei saa kasvada

Lauljatar kirjutas Instagramis, et on viimasel ajal näinud hästi palju vingumist, mis pole isegi seotud sellega, et inimesed on raskel ajal mures.

«Minu mõte seisneb selles, kui valesti mõistetakse karantiinis olemist ja seda avalikustatakse hästi uhkelt. Taaskord on story, kuidas inimene vingub, et «Netflixis ei ole piisavalt häid sarju», mille peale ma tahaks öelda, et on sul kah probleemid,» rääkis Janet.

Samuti on lauljatarile silma jäänud, et lapsevanemad kurdavad, kuna lapsed on koduõppel. «Selle peale tahaks öelda, et vot, nüüd saad õpetada täpselt nii, nagu sa oled õpetajale kirjutanud, kuidas sinu last peab õpetama,» ütles Janet.

Muusik ei mõista ka neid, kes virisevad, et ei saa kodus korralikult trenni teha. «Sellel raskel ajal, mille kohta mul on väga raske uudiseid kuulda, ei ole vaja teistel lugeda, kui raske on sul olla, kui biitseps ei saa kasvada või kui Netflixis on sari läbi saanud. Sa saad ilusti ilma hakkama,» kutsus Janet vingujaid korrale.