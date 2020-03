DISNEY VARJUKÜLG ⟩ Noortesari «Hannah Montana» tegi Miley Cyrusist staari, kuid rikkus tema elu ja räsis ta perekonda

«Hannah Montana» oli Disney kanali populaarne muusikast pakatav noortesari, mis kestis 2006 – 2011. aastani kokku neli hooaega, vahendab IMDb andmebaas. Peategelast kehastas praegu ülemaailmselt tuntud popstaar Miley Cyrus, kes jagas ekraani oma muusikust isa Billy Ray Cyrusiga.

Noortesarja sisu seisnes selles, et teismeline Hannah Montana elas topelt elu ning varjas kõigi eest, et ta oli tegelikult ülemaailmselt tuntud popstaar. Sari kandideeris neljale Emmy auhinnale. Hetkel on kõik neli hooaega vaadatavad tänu uuele Disney+ teenusele.

Mirror.co.uk vahendab, et «Hannah Montana» kulisside taga oli aga lisaks glamuurile ja naeratustele ka deemoneid, mis on jäänud Cyrust piinama ka pärast sarja lõppu. Lisaks isiklikele katsumustele rebis noortesari lõhki ka popstaari perekonna.

Cyrus sai tuntud rolli endale 11-aastaselt ning koheselt hakkasid pihta pikk ja kurnav tööplaan. Tulevane popstaar tegi 12-tunniseid tööpäevi, millest tekkisid noorel lauljataril ärevushäired.

2015. aastal Marie Claire ajakirjaga vesteldes tunnistas Cyrus, et tal oli võtetel väga raske. «Mul olid ärevushood. Mul hakkas palav, tundsin, et hakkan minestama või tahtsin oksendada.»

See kõik hakkas aga mõjutama seda, kuidas popstaar suhtus enda figuuri ning välimusse.

Miley Cyrus koos oma isa Billy Ray Cyrusi ja ema Leticia Cyrusiga 2008. aastal. «Hannah Montana» on olnud eetris kaks aastat FOTO: Roberto Roque/BuzzFoto.com/Scanpix

«Alates sellest, kui olin 11-aastane, kuulsin ainult: «Sa oled popstaar! See tähendab, et sa pead olema blondiin, sul peavad olema pikad juuksed sa pead panema selga kitsa sädeleva asja,»» kirjeldas Cyrus mõned aastad tagasi. Popstaar on tõdenud, et sellest arenes välja keha düsmorfne häire ja Cyrus ei mõistnud, kes ta tegelikult väljaspool Hannah Montana rolli on.

Noortesari sai väga populaarseks siis, kui Cyrus oli 15-aastane ning vahetult pärast seda tegi ta Vanity Fair ajakirjaga fotosessiooni. Ta poseeris topless lina all ja fotosessioon tekitas suurt problemaatikat, sealhulgas ka võtteplatsil.

Tunnustatud fotograaf Annie Leibovitz, kes foto tegi, vabandas pildi pärast öeldes: «mul on kahju, et minu Miley portree on valesti tõlgendatud. Miley ja mina vaatasime koos moefotosid ja arutasime pilti selles kontekstis enne pildistamist. Foto on lihtne, klassikaline portree, tehtud väga minimaalse meigiga ja see on minu arvates väga ilus.»

Kriitika tõttu eemaldati fotosessioon ajakirja kodulehelt. Pärast täisealiseks saamist pole Cyrus oma kehavõlusid varjanud. Populaarses muusikavideos «Wrecking ball» ronis Cyrus koguni täiesti alasti lammutuspommi otsa.

Cyrus on tunnistanud, et tema esimene menstruatsioon algas võtteplatsil päeval, mil tema tegelaskuju pidi kandma ainult valget. «Ma nutsin ja palusin emalt: «sa pead tampooni ise panema. Ma pean võtteplatsil olema.»»

Miley Cyrus koos oma praeguse kallima, muusik Cody Simpsoniga, 2020. aasta veebruaris. FOTO: Amy Sussman/AFP/Scanpix

Noortesarjas Hannah Montana tegelase isa kehastanud ja Cyrusi pärisisa, kantrilaulja Billy Ray Cyrus, on samuti Disney sarja oma muredes süüdistanud. Ta tõdes, et sari väärtustas raha rohkem kui selle staare.

Aasta enne sarja lõppu purunes Billy Ray abielu Cyrusi ema Leticia Cyrusiga ja mees andis sisse lahutuse. Nad leppisid hiljem ära, kuid läksid 2013. aastal uuesti lahku. Taas ei jõudnud taas lahutuseni ja nad on siiani abielus.

Billy Ray ütles GQ-le 2011. aastal: «Ma ütlen teile kohe, kuradi telesari hävitas mu pere... selles pole kahtlustki.»

Katrilaulja kritiseeris ka seda, et teenis oma tütrega võrreldes rohkem ja ütles, et alati «rünnatakse» teda, kui Cyrusil on probleeme. «Iga kord, kui Miley karjääris midagi juhtus, läks rong rööbastelt maha, [...] mis iganes skandaal see oli,» kirjeldas Cyrusi isa seda, kuidas ta alati oma tütre kaitseks pidi välja astuma. «No ja ma tegin seda, sest ma olen tema isa, ja isad teevad seda.»

Vaatamata raskustele ning Disney sarja poolt tekitatud probleemidele tundub Cyrus ja tema perekond olevat heal järjel. Pärast «Hannah Montanat» jätkas Cyrus muusika- ning näitlejakarjääri ja töötas aastaid selle nimel, et oma «süütut» Disney kuvandit muuta.

Möödunud suvel sai Cyrus palju tähelepanu, kuna tema lühikeseks jäänud abielu näitleja Liam Hemsworthiga purunes avalikult. Popstaar alustas suhet hea sõbranna Kaitlynn Carteriga, kelle Cyrus lõpus Austraaliast pärit muusiku Cody Simpsoni pärast maha jättis.