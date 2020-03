VIDEO ⟩ Kaval poeomanik leidis viisi, kuidas vetsupaberi ahnitsejate tuure maha tõmmata

Vetsupaber on kriisi olukorras kuum kaup ning paljud ostlejad ülemaailma on läinud natuke ahneks. Nõnda pidi üks poeomanik Austraalias vetsupaberi ahnitsejate maha rahustamiseks oma hindu natuke muutma.

Teisisõnu saab nüüd tema poest, mis asub Sydneys, osta kahe vetsupaberirulliga paki 3,5 Austraalia dollari eest, kuid ostes kaks pakki peaksid maksma 99,00 Austraalia dollarit.

«Ära ole ahne. Mõtle teistele inimestele,» kirjutas poeomanik oma uue hinnasildi peale.

Kommentaarides selgus, et algselt proovis poeomanik silti, millel oli kirjas, et üks pakk kliendi kohta, kuid kõik lihtsalt ignoreerisid seda.

Tundub, et austraallastel on vetsupaberi olukord siiani nukker, sest üks kommenteerija uuris, kas poes on veel vetsupaberit. Nimelt on tema sõbral (23. märtsi seisuga) vetsupaberit vaja ja teistes poodides seda pole.

Poeomaniku nimi on Hazem Sedda, kelle kaval meetod on ööpäeva jooksul saanud palju tähelepanu Austraalia meedias. See pole aga esimene kord, kui Sedda pood meediasse on jõudnud.

Üle 18 000 jälgijaga Instagrami kontol on jagatud ka 2019. aasta detsembris Daily Mailis ilmunud artiklit, kus poodi kutsutakse «kõige metsikumaks kaupluseks». Nimelt on Sedda loonud populaarse poe, kust saab osta tooteid, mida mujalt Austraaliast ei saa. Näiteks Ameerika kommi ja hommikusöögihelbeid. Lisaks on pood ainus koht Austraalias, kust saab osta La Croix gaseeritud vett.

Lisaks haruldastele toodetele on ka huumor osa poe eripäraks. Näiteks postitati poe ametlikule Instagrami kontole valentinipäevaks omapärane allahindluse kampaania.